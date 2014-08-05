Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что для повышения доходной части бюджета может быть рассмотрен вопрос о повышении налоговой нагрузки. Об этом он заявил на совещании по вопросу «О бюджетных проектировках на 2015 год».

«Чтобы добиться дальнейшего роста, нам нужно сконцентрироваться на приоритетах и повысить эффективность государственных расходов, — заявил Медведев. — Это очевидно, это общее место, мы об этом говорим во время любых экономических совещаний. С другой стороны, необходимо проанализировать и дополнительные возможности по мобилизации доходов, включая самые разные варианты — даже увеличение налоговой нагрузки — несмотря на то что к этой мере надо прибегать в самом крайнем случае».

Медведев также заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме и учтены в бюджете на ближайшие три года.

Он подчеркнул, что проект бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов должен быть реалистичным и сбалансированным, учитывающим в том числе негативные последствия санкций.

При этом глава Кабинета особо отметил, что все намеченные проекты, необходимые для государства, будут реализовываться.

«В любом случае, чтобы ни происходило, никаких сомнений быть не должно: мы продолжим движение вперед и будем реализовывать программы и проекты, которые имеют общенациональное значение», — сказал он.

Также, по словам Медведева, непреложным остается тот факт, что «все социальные обязательства будут профинансированы в полном объеме».

«Результатом работы должен быть реалистичный и сбалансированный бюджет. Бюджет, который учитывает текущее положение дел в российской и мировой экономике, в том числе — негативные последствия санкций, которые в настоящий момент развернуты против наших отдельных компаний, да и по сути против всей страны», — указал председатель Кабмина.

Он обратил внимание, что условия для внешних заимствований сейчас не очень хорошие, а «иностранные инвестиции находятся под определенными сомнениями». «Поэтому нам придется более активно заниматься импортозамещением, поддержкой нашей высокотехнологичной промышленности, включая промышленность атомную, ракетно-космическую и другие виды высоких технологий», — сказал Медведев.