Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать ответные меры на западные санкции.

«Я уже сегодня такое поручение сформулировал», — заявил президент во время рабочей встречи с врио губернатора Воронежской области Алексеем Гордеевым.

Путин отметил, что ответ на западные санкции должен быть аккуратным, «чтобы производителей отечественных поддержать, но потребителям не навредить».

Президент рассчитывает, что правительство РФ исполнит его поручение по ответу на санкции Запада в самое ближайшее время.

Он заверил, что интересы отечественных товаропроизводителей будут защищены.

«Политические инструменты давления на экономику — они неприемлемы, они противоречат всем нормам и правилам. В этой связи правительство России уже предлагало ряд ответных мер на так называемые санкции со стороны некоторых стран. Думаю, что в современных условиях с целью обеспечить интересы отечественных товаропроизводителей мы вполне могли бы об этом подумать», — сказал Путин.