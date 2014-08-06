Очередная волна санкций со стороны США и Европы против крупных российских компаний и банков увеличила давление на рубль

ЦБ установил официальные курсы валют на 7 августа. Курс доллара повысился на 31,2 копейки, составив 36,1102 рубля (35,7987 рубля на 6 августа). Курс евро — на 19,4 копейки, до 48,2432 рубля (48,0490 рубля на 6 августа).

После ухода с рынка экспортеров и окончания периода налоговых и дивидендных выплат рубль остался наедине с усиливающимся санкционным давлением и не смог противостоять укрепляющемуся доллару, отступив за отметку 36. Ввиду усиливающегося противостояния между Россией и ЕС и на фоне отсутствия важных релизов евро, скорее всего, продолжит снижение, полагает трейдер банка «Глобэкс» Андрей Богун. Рубль, по его прогнозу, будет торговаться в диапазоне 36–36,2 за доллар.

В этом году официальный курс доллара впервые перешел рубеж 36 рублей 28 февраля (тогда его значение составило 36,05 рубля) и оставался выше этого уровня вплоть до 25 марта. В конце апреля официальный курс один день продержался выше отметки 36 (курс на 29 апреля — 36,02).