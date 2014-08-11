В России могла наступить техническая рецессия (снижение ВВП на протяжении двух кварталов подряд). Об этом 11 августа заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

«Это означает с учетом сезонного и календарного фактора минус, а не плюс, как было в нашей оценке. Два квартала подряд — это и есть техническая рецессия. Первый квартал у нас был минус. Наша была оценка 1,1, у Росстата есть более полные данные, надо разбираться, почему (разница в оценках), они нам пока структуру не давали», — сказал РБК бывший замминистра экономического развития Клепач, комментируя предварительные данные Росстата о росте ВВП России во II квартале, который составил 0,8%.

При этом Клепач обратил внимание, что необходимо понять причины отклонения между оценками Минэкономразвития и Росстата. «Мы базируемся на предварительных данных, они в большей степени зависят от динамики базовых отраслей реального сектора. Росстат рассчитывает по всей картине, включая сферу услуг и все остальное. Я не знаю полной картины и не собираюсь гадать. Надо разбираться, после этого можно сделать выводы», — ответил Клепач на вопрос РБК о том, как техническая рецессия повлияет на рост ВВП во втором полугодии и на общие итоги года.

Клепач в конце июля перешел из Минэкономразвития в ВЭБ. Кроме того, он будет председателем наблюдательного совета Объединенной ракетно-строительной корпорации.

По неофициальным сведениям, преемником Клепача на посту замминистра экономики станет Алексей Ведев, который сейчас является директором Центра структурных исследований Института Гайдара. Он не согласился с оценкой своего предшественника.

«Я убежден, что это не техническая рецессия. Так как данные предварительные, будет корректировка в сторону увеличения. Остается открытый вопрос по инвестициям, так как мне кажется, что не учтены инвестиции госкомпаний», — сказал РБК Ведев.

О неоднозначной ситуации с рецессией в России заявляют и другие эксперты. Главный экономист Центра развития ВШЭ Валерий Миронов пояснил РБК, что по формальным критериям в России действительно наблюдается рецессия, однако менее формальный подход «говорит, что рецессии нет: например, у нас растет промышленность».

В I квартале 2014 года ВВП России сократился на 0,5% по сравнению с IV кварталом 2013 года. Для признания в России технической рецессии необходимо, чтобы экономика во II квартале снизилась по сравнению с I кварталом.

В начале июля британский банк HSBC предупредил, что в России по итогам первого полугодия уже наступила рецессия. До этого возможность рецессии за апрель — июнь признавали в Минфине и МВФ.

В июле США, страны ЕС и ряд других государств ужесточили санкции против России, перейдя к секторальным ограничениям, наложенным на финансовую отрасль и нефтяную промышленность. В ответ 7 августа Москва ограничила продовольственный импорт из стран, которые ввели санкции против России.

Новый виток санкционного противостояния привел к тому, что крупные американские банки снизили свои прогнозы по росту ВВП России. Например, Bank of America в начале августа снизил прогноз по росту экономики России в 2014 году с 0,9% до 0,5%. Goldman Sachs по итогам 2014 года также ожидает увеличения ВВП России на 0,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2014 году составляет 0,5%.