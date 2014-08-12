Центробанк ограничил Рост Банку привлечение средств от физических лиц, рассказал «Ведомостям» контрагент банка. Информацию подтвердили близкий к надзорному блоку регулятора источник и представитель «Роста».

По словам представителя кредитной организации, 7 июля банк получил от ЦБ предписание доформировать резервы на возможные потери по ссудам по трем кредитам на общую сумму около 160 млн рублей, а также ограничить привлечение средств физлиц, рассказал представитель банка, подчеркнув, что речь идет именно об ограничении, а не о запрете на работу с физлицами.

По мнению ЦБ, «Рост» ведет агрессивную политику по привлечению вкладов физических лиц, что увеличивает долю их средств в пассивах (составляет сейчас около 46%), уточнил представитель банка. С 1 января по 1 июля объем вкладов в банке вырос на 7,4 млрд рублей, или на 21%, а средства юридических лиц за тот же период увеличились значительно меньше, продолжает собеседник «Ведомостей». Согласно указанию ЦБ, размер привлеченных средств населения в течение шести месяцев не должен превышать их объем на 7 июля, то есть около 43 млрд рублей. В ближайшее время «Росту» необходимо резко активизировать прирост средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей, говорит его представитель.

Ограничение ЦБ не повлияет на ипотечную программу банка, уверяет представитель «Роста», добавляя, что привлечения дополнительного фондирования из других источников банк пока не планирует. В конце июля «Рост» сообщил, что запускает партнерскую ипотечную программу: выкуп ипотечных портфелей, рефинансирование под них и даже секьюритизацию.

На рынке «Рост» известен тем, что практически все время «стоит в позиции на покупку», говорит член правления среднего банка. В 2012 году «Рост» приобрел банк «Казанский» (был объединен с «Ростом»), в январе 2014-го — смоленский СКА-Банк и Тверьуниверсалбанк, а в мае купил банк «Кедр». Ему также принадлежат БайкалИнвестБанк, Уралприватбанк и банк «Кор». На 13 августа назначено общее собрание акционеров «Роста», которое рассмотрит присоединение к нему СКА-Банка, Тверьуниверсалбанка, Уралприватбанка и «Кора».