Президент США Барак Обама и премьер-министр Италии Маттео Ренци в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что дальнейшие российские действия на юго-востоке Украины, не согласованные с международным сообществом, приведут к новым санкциям против России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Представители двух стран констатировали, что «любое вмешательство под видом гуманитарной помощи» должно быть согласовано с киевским правительством.

«Любые шаги, предпринятые Россией и не соответствующие данному требованию, будут неприемлемыми, нарушат международное право и приведут к дополнительным санкциям», — говорится в сообщении.

Ранее глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу предостерег Владимира Путина от военных действий на Украине, в том числе под гуманитарным предлогом.