Кредитные организации РФ не исключают возможности роста процентных ставок по кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 8% на фоне ухудшения геополитической ситуации и введения санкций в отношении России. Об этом сообщают опрошенные порталом Банки.ру крупнейшие фининституты страны.

Впервые о возможности удорожания стоимости заимствований заявил на прошлой неделе заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов. По его мнению, рынок ожидает роста ставок, по которым банки привлекают фондирование. Главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов также считает, что рост ставок по банковским кредитам выглядит вполне закономерным, так как стоимость пассивов после повышения регулятором ключевой ставки (25 июля ЦБ повысил ставку недельного аукционного РЕПО до 8%. — Прим. ред.) возросла. Кроме того, добавляет собеседник Банки.ру, предложение финансовых ресурсов на рынке в условиях инфляционного давления остается сдержанным.

Управляющий директор по розничным продуктам и сегментам Промсвязьбанка Евгений Лапин также полагает, что возможность повышения ставок на рынке остается актуальной в свете последних экономических и политических событий. Аналогичного мнения придерживаются и в Альфа-Банке: в условиях роста стоимости привлекаемых ресурсов будет происходить некоторая корректировка ставок по потребительским кредитам.

Однако опрошенные порталом Банки.ру кредитные организации указывают, что при принятии решения об изменении ставок по займам будут прежде всего ориентироваться на действия ЦБ в части денежно-кредитной политики. «Промсвязьбанк будет принимать решение об изменении ставок на основании поведения рынка, в том числе с учетом ограничения ЦБ допустимого размера по полной стоимости кредита в рамках закона «О потребительском кредитовании», стратегических задач банка», — пояснил Евгений Лапин позицию ПСБ.

«Вместе с тем в ближайшие месяцы вряд ли мы увидим острый дефицит ликвидности на рынке. Уровень ставок в системе будет зависеть от проводимой политики ЦБ, который продолжает следовать жесткой линии таргетирования инфляции, — рассуждает Денис Давыдов. — Пока намека на снижение рыночной ставки не видно, более того есть риск роста ставки в связи с угрозой ускорения инфляции на фоне взаимных санкций, что также подпитывает ожидания по росту ставок».

Альфа-Банк также называет среди основных факторов, влияющих на решение по ставкам по кредитам, стоимость фондирования и уровень риска.