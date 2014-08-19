Следственный комитет по инициативе Агентства по страхованию вкладов начал доследственную проверку по факту хищения из Моего Банка 2,4 млрд рублей через схему фиктивного кредитования пяти компаний. Так что в ближайшее время в нашумевшем уголовном деле о мошенничестве с активами банка на 555 млн рублей может появиться новый эпизод, рассказали «Известиям» источники в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года (лицензия у Моего Банка отозвана 31 января этого года) банк активно раздавал кредиты заемщикам с сомнительной репутацией. Кто именно был причастен к этим аферам, АСВ однозначно сказать не может, поскольку в то время руководство в банке сменилось (новым владельцем стала группа из 11 бизнесменов, доля каждого из них не превышала 10%, то есть сделка не подлежала согласованию в ЦБ). В рамках этого эпизода в качестве свидетеля уже допрошен один из собственников банка — бывший председатель правления 74-летний Михаил Миримский. Источники «Известий» утверждают, что финансист дал показания. Миримский, единственный человек из старой команды управленцев (он пришел в банк еще в 2012 году и получил долю в 3,7%), подтвердил газете факт допроса, но подробности не раскрыл, сославшись на тайну следствия.

В первую очередь СКР проверит кредиты в 2,4 млрд рублей, которые Мой Банк успел выдать нескольким компаниям. ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. Выдача кредитов сомнительным заемщикам «повлекла за собой неспособность удовлетворения в полном объеме требований кредиторов», резюмирует источник «Известий».

Уголовное дело о махинациях со средствами Моего Банка было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по его продаже. 28 февраля был задержан руководитель банка Глеб Фетисов, после чего суд выдал санкцию на его арест. Первоначально ему инкриминировали вывод денег из банка на 6 млрд рублей, однако затем эта сумма сократилась до 555 млн. Сам Фетисов утверждает, что деньги были выведены уже при новом руководстве банка и он не имеет к этому никакого отношения. Фетисов даже пообещал погасить все долги перед вкладчиками банка из собственных средств, которые оцениваются в 6,5 млрд рублей. Впрочем, такую щедрость эксперты склонны считать обычной уловкой, чтобы выйти на свободу. Такие слова и действия Фетисова могут быть интерпретированы следствием не в пользу экс-банкира. «Следователи могут обратить внимание на то, что вначале Фетисов заявляет, что невиновен, а затем добровольно собирается выплатить деньги людям, которые, предположительно, пострадали именно от него. Фактически это признание своей вины», — пояснил «Известиям» адвокат Анатолий Вербицкий.

По мнению экспертов, после того как Миримский начал давать показания, положение Фетисова осложнится. Защита Фетисова не опасается показаний Миримского. «Если он рассказал на допросах правду, то нам бояться нечего, — сказал «Известиям» адвокат Фетисова Алексей Гуров. — Потому что никаких противоправных действий мой подзащитный не совершал».