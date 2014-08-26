В настоящее время порталы Банки.ру и Finparty работают над несколькими совместными проектами

Порталы Банки.ру и Finparty приступили к контентной интеграции. Цель сотрудничества — предоставить читателям Банки.ру информацию о неформальной стороне жизни финансового и банковского сообщества.

На портале Банки.ру появилась лента светских новостей. Ссылки из ленты ведут на новости, размещенные на сайте Finparty. Раздел освещает светскую жизнь банкиров: главные неформальные отраслевые события, корпоративные мероприятия банков и инвестиционных компаний, частные вечеринки.

В разделе «Банки России» в карточках крупнейших банков появилась информация об их первых лицах. При клике на фотографию осуществляется переход к подробному досье, размещенному в разделе «Персоны» сайта Finparty. Также в этот раздел ведут ссылки из календаря с днями рождения известных банкиров, размещенного на главной странице и в новостной ленте Банки.ру.

Напомним, что в мае 2014 года проект Finparty вошел в компанию Банки.ру. В составе компании редакция Finparty продолжила развитие собственного сайта, а также начала производить контент для портала Банки.ру.

«В настоящее время мы с Банки.ру работаем сразу над несколькими совместными проектами, — рассказывает главный редактор Finparty Дарья Маслова. — Это сотрудничество дает нам ряд серьезных преимуществ. Во-первых — расширение аудитории. Во-вторых, это, безусловно, экспертиза: у редакции нашего партнера серьезные крепкие связи с руководством крупнейших финансовых институтов, мы обмениваемся новостями, контактами, инсайдерской информацией. Все это помогает нам и сохранять свою самобытность, и развиваться дальше».

«Наш портал почти десять лет самым подробным образом освещает события банковского рынка, — говорит главный редактор Банки.ру Наталья Романова. — Но жизнь — это ведь не только работа. Благодаря интеграции с Finparty мы сможем рассказать нашим читателям о другой, неформальной стороне жизни российского финансового сообщества».