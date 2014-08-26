Управляющий Краснопресненского отделения Сбербанка России Александр Диденко и замглавы Ростуризма Дмитрий Амунц задержаны Главным следственным управлением СК России по факту хищения более чем 28 млрд рублей, принадлежавших Межпромбанку, говорится в официальном сообщении на сайте СК РФ.

Как отмечается в сообщении, подозреваемые задержаны «в рамках уголовного дела по обвинению Сергея Пугачева по факту хищения путем присвоения денежных средств Межпромбанка». В ходе расследования установлено, что в 2008—2009 годах организованной группой, в которую в том числе входили Диденко (ранее председатель исполнительной дирекции Межпромбанка) и Амунц (ранее генеральный директор ЗАО «ОПК Девелопмент»), было совершено хищение более чем 28 млрд рублей, принадлежавших Межпромбанку.

Обвиняемый Пугачев объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Диденко и Амунца меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Уголовное преследование Диденко и Амунца «не связано с их нынешней работой», подчеркивают в СК РФ.