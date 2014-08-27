Как известно, многие банки предлагают различные варианты программ кредитования на покупку легковых автомобилей, но далеко не все из них готовы выдавать физическим лицам кредиты на приобретение легкого коммерческого транспорта. Под легким коммерческим транспортом (LCV – сокр. с англ. light commercial vehicles) подразумеваются автомобили, позволяющие перевозить небольшие грузы или некоторое количество человек (более пяти). К этой категории автомобилей можно отнести такие модели, как Peugeot Boxer, Ford Transit, «ГАЗ», Lada Largus (фургон) и др. Портал Банки.ру решил выяснить, на каких условиях столичные банки могут предоставить финансирование на приобретение нового коммерческого автомобиля стоимостью 1,5 млн рублей.

В рейтинг были включены программы, предусматривающие возможность внесения собственных средств заемщиком в размере 15% от стоимости транспортного средства (225 тыс. рублей). Сумма кредита при этом составит 1,275 млн рублей. Максимальный срок кредитования, разрешенный большинством банков, не превышает пяти лет, именно он и был выбран при составлении рейтинга. На больший срок готовы предоставить заем лишь несколько банков: «Балтика» (шесть лет), «Глобэкс» и АйМаниБанк (семь лет).

Предложения были ранжированы по сумме итоговой переплаты за весь срок кредита, расчет которой был произведен с учетом дополнительных комиссий, если таковые предусмотрены тарифами банков. К сравнению принимались ставки, действующие при отказе заемщика от личного страхования, но при оформлении полиса каско и оплате его за счет собственных средств.

В рейтинге не принимали участия специальные предложения банков на покупку автомобиля какой-либо одной конкретной марки или модели, совместные программы с автосалонами или официальными дилерами.

Первое место занимает кредит банка «Глобэкс» «Грузовые автомобили, прочие ТС, новые» с переплатой 551 тыс. рублей для дифференцированного графика платежей.

Вторую строчку рейтинга занимает предложение Россельхозбанка «Новый автомобиль», переплата по которому составила 583,4 тыс. рублей при погашении задолженности дифференцированными платежами. При желании заемщик может выбрать и аннуитетную схему, однако в этом случае переплата будет больше.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и колл-центров банков на 26 августа 2014 года.