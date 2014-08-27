Пенсионный фонд не поддержал инициативу ЦБ предоставить банкам возможность проверки информации о потенциальных заемщиках в базе данных ПФР. При определенных условиях ПФР готов предоставлять кредитным организациям данные через их клиентов с помощью единого портала госуслуг (ЕПГУ), но банкам этот вариант взаимодействия с фондом не нравится. Таковы итоги состоявшегося на этой неделе в ЦБ совещания с представителями банков, Минкомсвязи и Пенсионного фонда, рассказали «Коммерсанту» участники мероприятия.

Запрашивать данные в фонде должен сам гражданин, считает ПФР: «Гражданин, зарегистрированный на ЕПГУ, может в присутствии сотрудника банка зайти на портал и получить выписку из ПФР для подтверждения своих доходов».

Однако, по мнению банкиров, сам портал госуслуг нельзя считать эффективным источником получения информации из-за незначительного числа пользователей, зарегистрированных на нем (10 млн человек, т. е. около 7% населения России). Непопулярность данного сервиса у населения во многом обусловлена сложностью регистрации на портале: для получения доступа к большинству госуслуг, в том числе к выпискам ПФР, необходимо пройти полную идентификацию. Для этого после заполнения регистрационных форм на портале нужно лично посетить офис «Ростелекома» или Минкомсвязи либо отделение Почты России, куда будет направлено заказное письмо.

Можно было бы привлечь к процедуре идентификации граждан сами банки, заинтересованные в данных ПФР для оценки информации о доходах заемщиков. По итогам заседания Минкомсвязи поручено проанализировать возможность проведения банками полной регистрации клиентов на портале госуслуг с предоставлением им права доступа к части информации, содержащейся в кабинете пользователя ЕПГУ. Однако и этот вариант банкам не понравился, поскольку им не хочется нести издержки на подключение потенциальных заемщиков к порталу, к тому же они считают, что это не их работа.