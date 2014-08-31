Президент Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию представить предложения по ужесточению санкций в отношении России в течение недели, сообщает Reuters.

По его словам, решение о принятии новых санкций не имеет конкретных критериев, все будет зависеть от изменения ситуации на Украине.

Также он отметил, что экономическая ситуация в Европе «остается очень напряженной», отличается низким экономическим ростом и высокой безработицей.

Ранее новая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду на то, что кризис на Украине удастся решить дипломатическим путем.

США и ЕС не признают присоединения Крыма к России и обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Западные страны с марта уже несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов и компаний и угрожали расширить ограничительные меры. Последним случаем применения подобной практики стали июльские санкции.