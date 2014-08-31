Европейским компаниям, покинувшим российский рынок из-за ответа на санкции, будет непросто вернуться обратно. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Опасность для наших традиционных поставщиков заключается в том, что, когда те или иные компании укрепляются на чьем-то рынке, в частности речь идет о российском рынке, потом их отсюда подвинуть будет очень сложно или даже практически невозможно», — сказал президент России.

По его словам, представители европейского бизнеса это понимают и «разочарованы политикой своих государств».

Путин отметил, что в настоящее время Россия работает с другими иностранными производителями — со странами Латинской Америки и «нашими восточными партнерами».

«Странно было слышать, когда европейские коллеги обращаются к ним не поставлять в Россию свои продовольственные товары, потому что это просто даже смешно. Трудно себе представить, что представители бизнеса не воспользуются этим случаем зайти на наш рынок», — сказал президент.