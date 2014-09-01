Металлургический Коммерческий Банк предлагает посетителям портала Банки.ру вклад «Максимальный процент» на специальных условиях. Открыть депозит можно с 1 по 30 сентября, получив промокод на Банки.ру.

Сумма первоначального взноса составляет 100 тыс. рублей. Открыть депозит можно на один год под 10,9% либо на полтора года под 11% годовых.

Вклад накопительный. Дополнительные взносы возможны в течение всего срока действия договора на минимальную сумму 10 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены. Доход выплачивается по окончании срока.

«Вкладчик может досрочно забрать деньги из банка без существенной потери доходности. Проценты будут пересчитаны по ставке 7,6–8% в зависимости от срока вклада. Доходность по «Максимальному проценту» находится выше среднерыночного уровня ставок в сегменте вкладов с аналогичными условиями в российских банках», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. Вклад, по ее словам, занимает десятую строчку среди предложений на год и входит в пятерку лучших среди депозитов сроком полтора года.

«Долгосрочный накопительный вклад от банка с широкой региональной сетью, привлекательные процентные ставки, льготное досрочное расторжение», — перечислила Юлия Ушева выгодные для вкладчика условия.

Воспользоваться спецпредложением могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Челябинска, Перми и других городов.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от портала Банки.ру. Каждый месяц разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей каждый. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.