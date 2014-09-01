Локо-Банк с 1 сентября повысил ставку по вкладу «Просто максимум» с эксклюзивными условиями для посетителей портала Банки.ру.
Вклад, привлекаемый на 367 дней, предлагает доход 10,9% годовых для вложений от 50 тыс. рублей, а при сумме от 300 тыс. — 11,1%. Максимальный размер депозита — 2 млн рублей. Принимаются дополнительные взносы в сумме от 1 тыс. рублей в течение первых 180 дней действия вклада. Проценты выплачиваются в конце срока на текущий счет или на банковскую карту (выпускается и обслуживается бесплатно, категория зависит от суммы вклада).
При досрочном расторжении договора по истечении 180 дней проценты пересчитываются по льготной ставке 5,5% годовых.
Предложение действует до конца сентября текущего года. Воспользоваться им могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Тюмени, Екатеринбурга и других городов, охваченных широкой филиальной сетью Локо-Банка.
Как подчеркнула руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева, «в рейтинге вкладов российских банков, входящих по величине в топ-100 и имеющих аналогичные условия, «Просто максимум» занимает лидирующую позицию». Преимущества предложения — высокие для накопительного вклада ставки, льготные условия досрочного изъятия, выпуск банковской карты Visa или MasterCard в подарок, резюмирует эксперт.
Спецусловия доступны для вкладчиков, получивших промокод на сайте Банки.ру.
Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Станислав Богуславский и его дочь Яна Богуславская (в совокупности 38,31% акций в уставном капитале), члены совета директоров Михаил Рабинович (13,30%) и Владимир Давыдик (в совокупности с долей сына Ильи Давыдика — 9,99%), Нина Обухова (9,88%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (9,999%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка. Доли остальных акционеров не превышают 5%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 88,83 млрд рублей (72-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,68 млрд, кредитный портфель — 57,61 млрд, обязательства перед населением — 55,40 млрд.