Локо-Банк с 1 сентября повысил ставку по вкладу «Просто максимум» с эксклюзивными условиями для посетителей портала Банки.ру.

Вклад, привлекаемый на 367 дней, предлагает доход 10,9% годовых для вложений от 50 тыс. рублей, а при сумме от 300 тыс. — 11,1%. Максимальный размер депозита — 2 млн рублей. Принимаются дополнительные взносы в сумме от 1 тыс. рублей в течение первых 180 дней действия вклада. Проценты выплачиваются в конце срока на текущий счет или на банковскую карту (выпускается и обслуживается бесплатно, категория зависит от суммы вклада).

При досрочном расторжении договора по истечении 180 дней проценты пересчитываются по льготной ставке 5,5% годовых.

Предложение действует до конца сентября текущего года. Воспользоваться им могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Тюмени, Екатеринбурга и других городов, охваченных широкой филиальной сетью Локо-Банка.

Как подчеркнула руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева, «в рейтинге вкладов российских банков, входящих по величине в топ-100 и имеющих аналогичные условия, «Просто максимум» занимает лидирующую позицию». Преимущества предложения — высокие для накопительного вклада ставки, льготные условия досрочного изъятия, выпуск банковской карты Visa или MasterCard в подарок, резюмирует эксперт.

Спецусловия доступны для вкладчиков, получивших промокод на сайте Банки.ру.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.