Экспобанк Игоря Кима стал 100-процентным владельцем чешского LBBW Bank CZ. О завершении сделки по покупке актива у немецкого Земельного банка земли Баден-Вюртемберг (LBBW) сообщили Банки.ру в пресс-службе Экспобанка.
Ранее банк получил все необходимые одобрения от Нацбанка Чехии и ЦБ России. На должность председателя правления LBBW Bank CZ будет назначен Марис Авотиньш, ранее возглавлявший Expobank AS в Латвии.
LBBW Bank CZ a.s. работает на банковском рынке Чехии с 1991 года как универсальный коммерческий банк.
«Данная сделка соответствует стратегии по созданию международной частной финансовой структуры. Мы продолжим развитие банка в Чехии, используя его сильные рыночные позиции. Банк планирует сфокусироваться на развитии корпоративного бизнеса, торговом финансировании, работе с частными клиентами и предоставлении банковских услуг состоятельным клиентам. У клиентов Экспобанка в России появятся новые возможности для развития делового сотрудничества со своими партнерами в Чехии и других странах ЕС», — заявил председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов.
ООО «Экспобанк» — бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов. Поддерживает высокую активность на долговом и денежном рынках, при этом существенный объем операций приходится на внешние рынки и зарубежных контрагентов. Крупнейшим источником пассивов выступают вклады физлиц.
В настоящее время собственниками Экспобанка выступают председатель совета директоров Игорь Ким (69,36%), один из бенефициаров АО «Группа ГМС» Герман Цой (17,63%), Кирилл Нифонтов (2,75%). Доля в 8,76% находится под контролем самого банка. Оставшиеся акции распределены между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 81,44 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,64 млрд, кредитный портфель — 44,06 млрд, обязательства перед населением — 35,48 млрд.