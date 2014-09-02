Переговоры Экспобанка с германским LBBW о покупке чешского бизнеса шли почти два года

Экспобанк Игоря Кима стал 100-процентным владельцем чешского LBBW Bank CZ. О завершении сделки по покупке актива у немецкого Земельного банка земли Баден-Вюртемберг (LBBW) сообщили Банки.ру в пресс-службе Экспобанка.

Ранее банк получил все необходимые одобрения от Нацбанка Чехии и ЦБ России. На должность председателя правления LBBW Bank CZ будет назначен Марис Авотиньш, ранее возглавлявший Expobank AS в Латвии.

LBBW Bank CZ a.s. работает на банковском рынке Чехии с 1991 года как универсальный коммерческий банк.

«Данная сделка соответствует стратегии по созданию международной частной финансовой структуры. Мы продолжим развитие банка в Чехии, используя его сильные рыночные позиции. Банк планирует сфокусироваться на развитии корпоративного бизнеса, торговом финансировании, работе с частными клиентами и предоставлении банковских услуг состоятельным клиентам. У клиентов Экспобанка в России появятся новые возможности для развития делового сотрудничества со своими партнерами в Чехии и других странах ЕС», — заявил председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов.