О присоединении Эллипс Банка к подконтрольному АСВ банку «Российский Капитал» было объявлено еще в декабре прошлого года

Началась процедура реорганизации банка «Российский Капитал» в форме присоединения к нему Эллипс Банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

О санации нижегородского Эллипс Банка ЦБ объявил 24 декабря прошлого года. Функции временной администрации по управлению Эллипс Банком регулятор возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В дальнейшем предполагалось присоединить Эллипс Банк к «Российскому Капиталу», который находится под контролем АСВ.

Полномочия акционеров нижегородского банка были приостановлены, его уставный капитал был доведен до 1 рубля. Затем кредитную организацию предполагалось докапитализировать за счет средств АСВ. На первоочередные цели финансового оздоровления ЦБ предоставил АСВ кредит на 5,36 млрд рублей, чтобы Эллипс Банк мог рассчитаться с клиентами и восстановить устойчивое финансовое положение. В марте 2014-го уставный капитал Эллипс Банка был в рамках санации увеличен на 2 млрд рублей.

В начале июня «Российский Капитал» завершил допэмиссию акций, объем привлеченных средств составил 6,6 млрд рублей. Все бумаги выкупило АСВ.