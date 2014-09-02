Началась процедура реорганизации банка «Российский Капитал» в форме присоединения к нему Эллипс Банка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

О санации нижегородского Эллипс Банка ЦБ объявил 24 декабря прошлого года. Функции временной администрации по управлению Эллипс Банком регулятор возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В дальнейшем предполагалось присоединить Эллипс Банк к «Российскому Капиталу», который находится под контролем АСВ.

Полномочия акционеров нижегородского банка были приостановлены, его уставный капитал был доведен до 1 рубля. Затем кредитную организацию предполагалось докапитализировать за счет средств АСВ. На первоочередные цели финансового оздоровления ЦБ предоставил АСВ кредит на 5,36 млрд рублей, чтобы Эллипс Банк мог рассчитаться с клиентами и восстановить устойчивое финансовое положение. В марте 2014-го уставный капитал Эллипс Банка был в рамках санации увеличен на 2 млрд рублей.

В начале июня «Российский Капитал» завершил допэмиссию акций, объем привлеченных средств составил 6,6 млрд рублей. Все бумаги выкупило АСВ.

Банк ДОМ.РФ
АО «Банк ДОМ.РФ» (бывш. АО «АКБ «Российский Капитал») — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный «ДОМ.РФ» (бывш. АИЖК). Входит в топ-40 российских банков по размеру активов. Банк активен в корпоративном кредитовании, операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования выступают депозиты населения. В настоящее время на базе кредитной организации создается универсальный ипотечно-строительный банк. В работе с корпоративными клиентами фининститут сосредоточится на проектном финансировании, с частными клиентами — на ипотечном кредитовании.


По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 238,27 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,36 млрд, кредитный портфель — 95,14 млрд, обязательства перед населением — 84,08 млрд.