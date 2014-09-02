Представители ряда стран Евросоюза предложили включить главу Минобороны России Сергея Шойгу в санкционный список. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечается, предлагается запретить въезд Сергея Шойгу на территорию Европейского союза и заморозить его активы в Европе.

Ранее министр иностранных дел Италии Федерика Могерини рассказала, что 5 сентября будет принято решение по пакету новых санкций против России.

В июне Европейский союз внес в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, главу Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, главу Чечни Рамзана Кадырова, губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.