Европейская комиссия предлагает значительно расширить санкции, введенные ранее в отношении России. Об этом сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на материалы встречи послов ЕС, состоявшейся ранее.

В частности, предполагается запретить всем российским государственным компаниям, а не только госбанкам, привлекать капитал на европейских рынках. Кроме того, может быть введено ограничение на продажу производных инструментов.

Как и сообщалось ранее, будут усилены меры в сфере торговли высокотехнологичной продукцией для энергетического сектора вплоть до полного запрета, предполагается запрет на экспорт товаров двойного назначения для всех секторов. Также ЕК предложила существенно сократить максимальный срок обращения долговых инструментов госбанков РФ в Европе с 90 до 30 дней.

Ранее глава МИД Италии Федерика Могерини заявила, что ЕК в среду планирует завершить разработку новых, более жестких санкций против РФ, а сами санкции могут быть введены представителями стран ЕС уже в пятницу.