В Смартбанке введены ограничения на прием вкладов и открытие счетов по предписанию ЦБ РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«В связи с введением ограничений банк вправе отказать в открытии счетов, вкладов, а также в проведении операций по пополнению счетов, вкладов физических лиц», — отмечается в сообщении.

Как уточнили Банки.ру в Смартбанке, ограничения введены в связи с предписанием Банка России. «Речь идет о стандартных ограничениях сроком на полгода. У банка есть план действий по выходу из этой ситуации», — сказали в банке.

Банк продолжает открывать вклады и счета в рамках установленных ему предписанием Центрального банка лимитов, уточнил представитель кредитной организации.