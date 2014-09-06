ЕС отложил решение по санкциям против Москвы до понедельника

Европейский союз отложил принятие решения по санкциям в отношении России до 8 сентября. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.

«Постпреды достигли решения по пакету санкций. Решение будет принято в понедельник», — заявил источник.

Ранее премьер-министр Италии Маттео Ренци по итогам саммита НАТО в Великобритании рассказал, что страны Евросоюза в течение трех дней определятся с введением санкций против России.

Позже стало известно, что послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций в отношении России.