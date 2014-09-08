Премьер-министр России Дмитрий Медведев против ослабления денежно-кредитной политики.

«Центробанк, естественно, координирует свою деятельность с правительством и с президентом, но гарантией стабильной денежно-кредитной политики является именно независимость Центрального банка. Ослабления денежно-кредитной политики мы в целом даже сегодня допустить не должны, — заявил премьер, отвечая на вопросы корреспондентов «Ведомостей». — Мы в целом проводим довольно жесткую политику, основанную на таргетировании инфляции, от этого никто не отказывается. Могут быть различные нюансы, но основные принципы макроэкономической политики остаются прежними».

При этом прогноз по инфляции, по словам премьера, должен быть скорректирован с учетом рыночной ситуации. «Инфляцией нужно заниматься, но о ней не нужно много говорить, потому что инфляция разгоняется в том числе и ожиданиями», — отметил Медведев, добавив, что корректировку прогноза правительство обсуждает с Минэкономразвития, Минфином и ЦБ.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева недавно выразила опасение, что налог с продаж приведет к усилению инфляции. Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, учитывает ли правительство этот фактор и каковы шансы, что налог с продаж будет введен, Медведев сказал: «Окончательное решение о том, менять ли ставки существующих налогов или вводить новые налоги, пока не принято. Есть и плюсы, и минусы, скажу откровенно. Например, рост инфляции — это минус. В любом случае решения, которые мы можем принять в ближайшее время, не затронут налоги на доходы физических лиц». Решение по налогам, по его словам, правительство примет до конца сентября.