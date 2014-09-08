В «Приоритете» уверяют, что банк остановил работу лишь на время

Самарский банк «Приоритет» (входит в топ-500 кредитных организаций РФ по величине активов) с 8 сентября временно прекратил деятельность. Об этом порталу Банки.ру сообщили в финучреждении.

С понедельника открыть новый вклад или получить заем в банке нельзя. Кроме того, «Приоритет» приостановил выдачу депозитов как физическим, так и юридическим лицам, сказал собеседник Банки.ру. «Вклады пока не открываем, у нас временная остановка деятельности банка», — сказал сотрудник колл-центра кредитной организации. На какой срок приостановлена работа банка, неизвестно, заметил собеседник агентства. При этом он добавил, что после возобновления работы банк не предполагает менять условия по действующим продуктам.

С 3 сентября новым председателем правления «Приоритета» назначен бывший старший вице-президент, первый зампред правления самарского банка «Солидарность» (ныне проходит процедуру санации при участии финансовой группы «Лайф») Денис Дербилов. Экс-глава правления «Приоритета» и один из его акционеров — Денис Машков направил письмо в прокуратуру Самарской области, заявив о попытке рейдерского захвата банка. За день до прихода Дербилова несколько топ-менеджеров кредитной организации написали заявления об увольнении.