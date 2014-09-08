Столичный Интрастбанк признал свои финансовые проблемы, однако продолжает исполнять обязательства пред частными вкладчиками. Об этом порталу Банки.ру сообщили в колл-центре кредитной организации, информацию подтвердил сотрудник операционного зала московского офиса.

В конце августа 2014 года портал Банки.ру писал о том, что «Интраст» приостановил прием новых вкладов физлиц и выдачу средств с действующих депозитов из-за «нормативных ограничений». Однако сотрудник колл-центра 8 сентября заверил Банки.ру, что граждане могут открывать новые вклады, кроме того, банк дарит физлицам одну акцию: «Можно открыть вклад, банк вам при этом подарит одну свою акцию». Номинал акции — 6 тыс. рублей.

Собеседник агентства добавил, что приостановки приема депозитов от частных лиц в банке не было. Напомним, что санируемый ныне Московский Областной Банк ранее также использовал схему приема денежных средств в депозиты, при которой клиенты получали в подарок акции кредитной организации.

Сотрудница операционного зала столичного отделения Интрастбанка также сообщила, что россияне могут открыть вклад в банке, и вместе с тем предостерегла: «У нас сейчас сложная финансовая ситуация. Но если вы хотите, то вклад откроем».

Интрастбанк входит в третью сотню фининститутов РФ по величине активов. Объем его обязательств по частным депозитам составляет на 1 августа чуть более 6 млрд рублей. По словам сотрудницы «Интраста», банк не занимается кредитованием физлиц «с улицы», однако может предоставить ссуду собственникам компаний, обслуживаемых в банке.