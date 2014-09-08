Список новых санкций ЕС против России будет опубликован в течение двух дней

Совет ЕС принял пакет дополнительных ограничительных мер против России путем письменного голосования, передает собкор Банки.ру из Брюсселя со ссылкой на заявление главы Евросовета Хермана ван Ромпея.

Решение Совета ЕС будет опубликовано в ближайшие дни в Официальном журнале ЕС и вступит в силу c момента публикации. По информации источника, публикация будет отсрочена максимум на 48 часов.

Именно задержка публикации «оставит время для оценки реализации соглашения о прекращении огня и мирного плана». «В зависимости от ситуации на местах ЕС готов пересмотреть согласованные меры в целом или по частям», — говорится в заявлении.

По информации агентства Reuters, санкции не охватят газовый сектор, в частности госкомпанию «Газпром». Однако под европейские санкции попадут те российские компании, у которых оборот превышает 1 трлн рублей (25 млрд долларов) и половина оборота генерируется продажей или транспортировкой нефти, указывает агентство со ссылкой на свой источник.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости», опубликованном в понедельник, заявил, что если со стороны Запада будут санкции, связанные с энергетикой, дальнейшие ограничения для финансового сектора, то России «придется отвечать асимметрично». Глава правительства дал понять, что речь может идти, в частности, о закрытии неба над Россией для западных авиакомпаний.