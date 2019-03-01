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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 20:00 1 марта. Главное за минуту: еще один банк сдал лицензию, безналичные платежи могут утратить привлекательность Banki.ru 1028
- 14:15 Банки.ру и «Ипотека24» запустили специальное предложение по кредиту под залог недвижимости Banki.ru 1035
- 10:11 ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Banki.ru 3814 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 4609 4
- 08:58 Безналичные платежи могут стать менее привлекательными для граждан Коммерсант 11178 45
- 08:39 Страны БРИКС создают единый платежный сервис BRICS Pay Известия 1517
- 08:17 Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав РБК 2027 2
- 20:00 28 февраля. Главное за минуту: Сбербанк получил рекордную прибыль и мог стать зарплатным банком ФСИН Banki.ru 4604
- 14:43 Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом ТАСС 1824 1
- 10:10 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей Banki.ru 2546
- 08:39 Клиенты МИнБанка вывели более 20 млрд рублей за неделю санации Коммерсант 9438 6
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3156 3
- 08:01 Система быстрых платежей заработала в полноценном режиме Banki.ru 7798 3
- 20:00 27 февраля. Главное за минуту: в США опубликован проект новых санкций против РФ, инфляция и безработица пугают россиян Banki.ru 6907 1
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8261 18
- 09:23 СМИ: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень Известия 13635 9
- 08:57 У банков возникли проблемы при сборе биометрии Известия 7288 20
- 08:39 Нордеа Банк решил отказаться от новых российских клиентов Коммерсант 5561 2
- 08:15 ЦБ намерен относить к операционным рискам потери клиентов банков от атак хакеров Коммерсант 1790 2
- 20:00 26 февраля. Главное за минуту: россиянам увеличат доходы, ограничат закредитованность и создадут цифровой профиль Banki.ru 7206
- 12:49 Группа ВТБ увеличила годовую чистую прибыль по МСФО почти в полтора раза — до 179 млрд рублей Banki.ru 1896 2
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3286 13
- 09:01 Эксперты оценили схемы вывода из России средств под видом прямых иностранных инвестиций Коммерсант 2432
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7700 6
- 08:13 Власти ограничат закредитованность россиян уже в этом году Известия 12660 10
- 20:00 25 февраля. Главное за минуту: банки наращивают прибыль, ЦБ подключился к борьбе с телефонными мошенниками Banki.ru 3143
- 17:09 ЦБ: прибыль банковского сектора в январе выросла почти в четыре раза Banki.ru 2400 2
- 09:12 СМИ: кипрский офшор заплатил за акции из дела Калви в 430 раз больше оценки СК РБК 4709 9
- 08:38 Visa может запустить оплату по QR-коду в России Ведомости 2726 4
- 08:25 Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов РБК 2296
- 08:17 Звонки клиентам банков с подмененных номеров стали массовыми Коммерсант 12933 19
- 10:00 Лучшее за неделю: мошенники «новой волны», блокировка за смену паспорта и подростковые проблемы в Сбербанке Banki.ru 49745
- 20:00 22 февраля. Главное за минуту: максимальная ставка по вкладам снова растет, россиянам должны зарплату на 2,7 млрд рублей Banki.ru 33300
- 16:25 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь выросла после просадки Banki.ru 30333 2
- 13:30 Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!» Banki.ru 7323
- 09:15 МВД: молдавский олигарх причастен к выводу из России почти 40 млрд рублей Banki.ru 3602 5
- 08:53 Финансовая разведка оценила объем теневой экономики в России в 20 трлн рублей РБК 3182 2
- 08:19 Требование к капиталу банков при допуске к госсредствам могут отменить Известия 2377
- 08:03 ЦБ создает единый реестр «плохих» клиентов банков Коммерсант 6498 13
- 20:00 21 февраля. Главное за минуту: ставки по вкладам пошли вниз, в России появилась вторая женщина-миллиардер Banki.ru 22161
- 17:40 ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на март Banki.ru 13069
- 15:51 СМИ: Сбербанк обсуждает покупку холдинга Rambler Group Reuters 2080 1
- 09:37 Зампред ЦБ сравнил форекс-услуги с финансовыми пирамидами ТАСС 2537 5
- 08:52 Прием карт для социально значимых отраслей может подешеветь Ведомости 2581
- 08:30 Банки.ру и СМП Банк запускают специальный вклад «Победная ставка» Banki.ru 19656
- 08:11 Фигурантам дела о хищении в банке «Восточный» начали предъявлять обвинение Коммерсант 4697 3
- 08:05 В США задержан подозреваемый в отмывании 8 млн долларов и выводе их в Россию РБК 2444 3
- 20:00 20 февраля. Главное за минуту: Путин против бедности, ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» еще летом Banki.ru 5116 2
- 12:45 Президент РФ рассказал, как государство будет бороться с бедностью Banki.ru 8739 19
- 09:41 Для оценки качества жизни россиян будет введен новый показатель Известия 15083 9
- 09:14 Правительство разместило секретный депозит на 200 млрд рублей в Промсвязьбанке РБК 9229 3
- 08:57 СМИ: ЦБ еще летом был готов отправить банк «Восточный» на санацию Ведомости 11536 16
- 08:34 Россияне ассоциируют старость с бедностью Коммерсант 3389 11
- 08:07 Инвесторы сэкономили на налогах 17,5 млрд рублей Известия 1594