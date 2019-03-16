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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 10:00 Лучшее за неделю: финансовая пирамида вместо вкладов и побег иностранных инвесторов из России Banki.ru 10297
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 3737 5
- 20:00 15 марта. Главное за минуту: банки увеличили прибыль в 2,5 раза, в России хотят ввести сертификаты на отдых Banki.ru 3194
- 13:05 Банк России: прибыль банковского сектора за январь — февраль выросла в 2,5 раза Banki.ru 1494 2
- 09:45 ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков и приостановил еще у одного Banki.ru 14553
- 09:03 Рост тарифов на Интернет в Крыму привлек внимание ФАС Коммерсант 1621 7
- 08:29 В России готовятся ввести сертификаты на отдых Известия 7481 45
- 20:00 14 марта. Главное за минуту: ЦБ продолжает отзывать лицензии, первый аукцион по продаже санируемого банка провалился Banki.ru 8294
- 12:35 ЦБ пока не смог продать Азиатско-Тихоокеанский Банк Banki.ru 5817 6
- 08:24 Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России РБК 3594 15
- 08:05 ЦБ лишил лицензии РТС-Банк Banki.ru 8310 7
- 08:01 «Эксперт РА»: российские банки могут получить рекордную прибыль в 2019 году Banki.ru 1837
- 00:01 ЦБ проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка. Главное о сделке Banki.ru 10317 2
- 20:00 13 марта. Главное за минуту: россиянам хотят по-новому считать доходы, законопроект о пенсионном капитале «завис» Banki.ru 5684
- 09:26 Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций РБК 2297
- 09:15 Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян Ведомости 4012 13
- 08:55 Россия оказалась среди мировых лидеров по использованию цифровых госуслуг РИА Новости 1932 3
- 08:38 Король обнала Сережа Два Процента вышел из колонии раньше срока Коммерсант 20051 10
- 20:00 12 марта. Главное за минуту: банки не ждут роста ставок по вкладам, названа главная угроза для владельцев имущества Banki.ru 47095
- 15:35 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 7,68% Banki.ru 3672
- 09:33 Страховщики назвали главную угрозу для владельцев имущества Российская газета 13128 8
- 09:11 ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения РБК 2997 12
- 08:47 Глава «ЛУКОЙЛа» оценил влияние санкций на компанию ТАСС 1949
- 08:38 Банки заплатят за привлечение депозитов через маркетплейс Коммерсант 4416 1
- 08:14 Совкомбанк может приобрести у АФК «Система» 25% «Детского мира» Коммерсант 2341
- 20:00 11 марта. Главное за минуту: Visa увеличит лимит платежей без ПИН-кода, россияне переплачивают «коммунальным монстрам» Banki.ru 2400
- 08:58 Юристы: с помощью перевода по мобильному можно спровоцировать на получение взятки Известия 5784 25
- 08:39 Черные коллекторы организуют нелегальные кол-центры Коммерсант 5387 5
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 6565 16
- 10:00 Лучшее за неделю: Орешкина все обижают, Сбербанк против ЦБ, теневая экономика уходит из банков Banki.ru 15570
- 09:00 Банки.ру поздравляет с Международным женским днем! Banki.ru 5207 2
- 20:00 7 марта. Главное за минуту: еще один банк лишился лицензии, россиянам помогут накопить на ипотеку Banki.ru 18075 5
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 2798 5
- 10:49 Сбербанк заработал в феврале 70,1 млрд рублей по РСБУ, за два месяца — 143,8 млрд Banki.ru 4005
- 09:03 Владельцев криптовалют будут идентифицировать Известия 4296 5
- 08:39 В России могут появиться вклады на жилье в ипотеку РИА Новости 7370 9
- 08:19 ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка Banki.ru 8021 20
- 20:00 6 марта. Главное за минуту: россияне за год накопили 3 трлн рублей, главе Минэкономразвития не дали договорить в Госдуме Banki.ru 4558 3
- 11:53 Депутаты потребовали перенести выступление Орешкина в Госдуме Banki.ru 3985 15
- 09:19 Россияне накопили за год 3 трлн рублей Известия 16897 16
- 08:37 В «Эксперт РА» назвали признаки грядущего краха банка РИА Новости 19036 18
- 08:23 НПФ Сбербанка впервые за 10 лет столкнулся с чистым оттоком клиентов Коммерсант 54810 12
- 20:00 5 марта. Главное за минуту: названы лучшие банки России и мира, AliExpress въезжает на российский авторынок Banki.ru 6259 1
- 09:12 Банки получат единый стандарт продажи населению рискованных продуктов Известия 4235 7
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 3892
- 08:15 ФНС узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах РБК 5078 4
- 08:01 Клиенты банка «Ак Барс» жалуются на невыплату кешбэка Banki.ru 7387 15
- 20:00 4 марта. Главное за минуту: ставки по вкладам вернулись в весну-2017, в России заработал платежный сервис MirPay Banki.ru 18614 1
- 18:11 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ощутимо повысилась Banki.ru 33517 4
- 11:04 Определен победитель февральского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3716 4
- 09:06 Доходность НПФ опустится ниже инфляции Известия 5314 27
- 08:39 ЦБ готовит расширение своих полномочий Коммерсант 6778 1
- 08:21 Названы регионы, где заемщики хуже всего платят по кредитам РИА Новости 4653 2
- 08:01 «Альянс» предлагает пользователям Банки.ру страхование квартир со скидкой 20% Banki.ru 1500