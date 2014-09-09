Обыски в офисе Национального Резервного Банка прошли в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщил Банки.ру владелец НРБ Александр Лебедев.

«Речь идет о судебном споре с налоговой инспекцией, который возник еще в 2011 году по поводу внесения ценных бумаг в ЗПИФ. Позиция банка заключается в том, что налоговые последствия наступают, когда ЗПИФ распущен, у ФНС иная позиция. Соответственно, спор велся в судебном порядке. Спустя полтора года после начала судебных разбирательств налоговая обратилась в Следственный комитет, по этому поводу было возбуждено уголовное дело», — рассказал Александр Лебедев.

В мае этого года на корреспондентский счет банка был наложен арест, после чего НРБ уплатил все требуемые налоги. «Когда был арестован корсчет банка, мы в принципе все заплатили и продолжали судиться. При этом арест со счета не был снят, и это стало поводом для новых судебных исков. Почему внутри арбитражного спора возник Следственный комитет — непонятно», — говорит Лебедев. «Что можно искать в банке? План по уклонению от уплаты налогов с моей личной подписью?» — недоумевает владелец НРБ. Он намерен опротестовывать действия СК РФ в суде.

По мнению Александра Лебедева, действия правоохранительных органов направлены на то, чтобы нанести ущерб репутации банка и, как следствие, привести к оттоку клиентов, но в настоящее время размер клиентских средств в банке сведен к минимуму. «По всей видимости, они решили усилить давление. Если бы мы вели обычную деятельность, то подобные происшествия привели бы к оттоку вкладчиков и, возможно, к дефолту. Но мы уже много лет работаем под этим ударом, клиентских средств у нас практически не осталось, поэтому для чего это делается, я не понимаю», — высказал свое мнение владелец НРБ.