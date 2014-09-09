США готовят новые меры по углублению и расширению возможных санкций против финансового, энергетического и оборонного секторов экономики, заявила во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США Мари Харф.

В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

«Соединенные Штаты согласовывают меры по углублению и расширению санкций против финансового, энергетического и оборонного секторов экономики России», — заявила Харф. Она добавила, что Вашингтон находится в тесной координации с Европейским союзом.

«У нас есть инструменты наготове, мы согласовываем этот комплекс, но мы хотим принять решение на основе того, что происходит в ближайшие дни», — добавила представитель Госдепартамента США.