В июне в состав участников банка «Старый Кремль» «были приняты три юрлица и четыре физлица», говорится в пояснительной записке кредитной организации к результатам II квартала

Дмитрий Леус, бывший совладелец банка «Западный» (лишен лицензии 21 апреля), приобрел банк «Старый Кремль», рассказали «Ведомостям» контрагент этого банка и банкир, работающий с бывшими топ-менеджерами «Западного». По их словам, под контроль Леуса кредитная организация перешла около четырех месяцев назад, хотя среди акционеров он не значится.

В 2012—2013 годах в капитале «Старого Кремля» участвовали пять компаний (их общая доля составляла 71,2% акций), принадлежавших Александру Цысю и Сергею Никифорову, напрямую они владели 27,72 и 1,08% соответственно. В 2014 году в банк пришли Дмитрий Афанасьев (50,5%), Анна Богданова (27,5%) и Александр Дацук (22%). Новые акционеры появились в марте, говорит аналитик НРА Карина Артемьева: на 1 апреля счет уставного капитала банка полностью обернулся, кредитный портфель, который на 1 января был порядка 180 млн рублей, к 1 апреля сократился до 130 млн, а клиентские средства — с 410 млн до 220 млн рублей. С мая показатели кредитной организации начали расти. В пояснительной записке к результатам II квартала говорится, что в июне «в состав участников были приняты три юрлица и четыре физлица». Но из данных на сайте ЦБ и самого банка следует, что он до сих пор принадлежит Афанасьеву, Богдановой и Дацуку, указывают «Ведомости».

Основной владелец «Старого Кремля» Афанасьев был акционером «Западного», следует из отчетности последнего: в 2012 году ему принадлежало 6,04% акций. А Михаил Валерьевич Богданов (акционер Анна Богданова имеет такое же отчество), являвшийся предправления «Старого Кремля», по данным на 25 апреля 2014 года, занимал разные должности в «Западном»: в 2011-м был членом совета директоров банка, в 2012-м — зампредом правления, в 2011—2012 годах — начальником кредитного управления. На 30 сентября прошлого года Богданов владел 2,3% акций «Западного».

Леус на протяжении нескольких лет владел долей в «Западном» и возглавлял совет директоров. В «Западный» он пришел после того, как в 2006 году досрочно вышел на свободу (в 2004-м был приговорен к четырем годам лишения свободы). Осенью прошлого года было объявлено о выходе Леуса из состава акционеров «Западного», тогда около 20% он продал другому акционеру банка — Александру Григорьеву. Григорьев ранее являлся акционером Русского Земельного Банка, у которого ЦБ отозвал лицензию в марте. Когда лицензию отозвали у «Западного», регулятор обнаружил, что его капитал был отрицательным, а несоответствие между активами и обязательствами составляло 12,2 млрд рублей. Страховка Агентства по страхованию вкладов покрывала вклады почти на 22 млрд рублей. Банк активно привлекал деньги населения — они составляли 76% его пассивов.

Представитель ЦБ отказался комментировать ситуацию с новыми владельцами «Старого Кремля» и тем, что менеджмент банка состоит из выходцев из «Западного».