Центробанк на прошлой неделе предложил международным платежным системам (МПС) Visa и MasterCard создать рабочую группу для обсуждения перевода процессинга внутрироссийских операций по картам в дочернюю структуру регулятора — Национальную систему платежных карт (НСПК). Об этом рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с позицией ЦБ. В Центробанке подтвердили факт отправки письма в адрес МПС.

До сих пор МПС к обсуждению работы НСПК не допускали — их представители не входили ни в экспертную группу участников платежного рынка, ни в экспертную комиссию из депутатов и представителей органов власти, на протяжении четырех месяцев выбиравших платформу для создания НСПК, указывает «Коммерсант». В Visa и MasterCard от комментариев отказались. «Банк России направил международным платежным системам письма с предложением создать рабочую группу, в рамках работы которой предполагается обсуждение взаимодействия с оператором НСПК. В настоящее время рабочая группа находится в процессе формирования», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ЦБ.

ЦБ не раскрывает, почему решил обсуждать переход на процессинг в особом порядке, а не в рамках тендеров по выбору партнеров, которые проводят сейчас Visa и MasterCard. Объявить тендеры они были вынуждены из-за постановления правительства, согласно которому МПС могут не размещать страховой депозит в размере своего двухдневного оборота, если до 31 октября они перейдут на процессинг национально значимых систем или оператора НСПК. В июле МПС уже направлялось предложение присоединиться к НСПК за подписью первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского. Однако энтузиазма у МПС оно не вызвало. На тот момент НСПК не существовала даже на бумаге (запись об учреждении ОАО «НСПК» появилась в ЕГРЮЛ лишь 3 сентября), не говоря уже о технической базе для перевода процессинга. Судя по всему, это и побудило регулятора сделать предложение, от которого невозможно отказаться, уверены собеседники «Коммерсанта».

По сведениям газеты, ни Visa, ни MasterCard еще не завершили тендер по выбору партнера для процессинга внутрироссийских операций по их картам, и НСПК ничто не мешает принять в нем участие наравне со всеми остальными, не создавая для этого каких-то особых рабочих групп. Не исключено, что стремление «взять в работу» Visa с MasterCard, на которые приходится 80% карточного рынка, — личная инициатива новых кадров в ЦБ. По словам нескольких источников «Коммерсанта», глава НСПК Владимир Комлев ранее высказывался о том, что нельзя допускать перехода Visa и MasterCard на процессинг коммерческих платежных систем, поскольку потом, когда заработает НСПК, забрать их назад будет уже невозможно. Получить комментарии у Комлева газете не удалось.