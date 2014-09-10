Отдел анализа банковских продуктов подготовил рейтинг рублевых кредитных карт Visa Platinum, MasterCard Platinum с льготным периодом на операции безналичной оплаты товаров и услуг и снятия наличных.

Платиновые карты являются показателем престижа и статуса. При их оформлении заемщик, как правило, получает дополнительные привилегии: консьерж-сервис, международную карту Priority Pass, страховую защиту, приоритетное обслуживание и другие. Но следует учитывать, что стоимость такого пластика значительно выше цены карт более низких категорий.

Кредитные карты ранжированы по размеру процентной ставки, действующей по истечении льготного периода. В случаях, когда по нескольким карточным продуктам одного банка ставка совпадает, для рейтинга отбирались предложения с минимальной стоимостью обслуживания. Стоимость обслуживания также являлась вторым критерием при ранжировании карт разных банков с одинаковой процентной ставкой. При совпадении и этих параметров учитывался размер комиссии за снятие кредитных средств. Рассматривались карточные предложения московских банков-эмитентов.

Первое место заняла «Платиновая карта» ВТБ 24, созданная совместно с компаниями «РЖД», «Якутия» или «Трансаэро». За безналичные расчеты держателю начисляются бонусы, которые можно обменивать на услуги от соответствующего партнера банка. Процентная ставка по любой из вышеперечисленных кобрендовых карт составляет 17% годовых, плата за обслуживание — 5 тыс. рублей за первый год, 10 тыс. рублей со второго года использования. На втором месте — карта «Базовая» МТС-Банка со ставкой по кредиту 19% годовых. За обслуживание карты установлена комиссия 600 руб. ежемесячно. Плата может не взиматься при выполнении одного из трех условий: общая сумма покупок за предыдущий месяц должна составлять свыше 60 тыс. рублей; суммарный среднемесячный баланс — от 150 тыс. рублей плюс покупки на сумму от 20 тыс. рублей; суммарный среднемесячный баланс — от 450 тыс. рублей. Таким образом, стоимость карты в год может варьироваться в зависимости от данных факторов.

По большинству карт, входящих в рейтинг, предусмотрена стандартная процедура погашения задолженности: требуется ежемесячное внесение минимальной части основного долга в определенном размере и начисленных процентов.

По всем картам из топ-10 возможно использование не только кредитных, но и собственных средств. При этом некоторые банки позволяют приумножать накопления: на собственные средства на счету карты МТС-Банка начисляется 5—10% годовых (при подключении услуги стоимостью 1 тыс. рублей в год), на сумму остатка по «Единой карте» — 5,5—10,25% годовых (на сумму от 50 тыс. рублей); по «Моей идеальной карте Плюс» «Транспортного» — 2—10% годовых (на сумму от 3 тыс. рублей), по «Карте с льготным периодом» банка «Зенит» — 1% годовых.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 8 сентября 2014 года.