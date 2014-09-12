Ростовское управление ФАС признало 14 страховых компаний — «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Уралсиб», МСК, МАКС, «Северную казну», «Согласие», «Гута-страхование», «Альфастрахование», ВСК, ЭНИ, АСКО, «Югорию» и «РЕСО-гарантию» — участниками сговора на рынке ОСАГО, сообщил «Ведомостям» представитель регионального управления службы Алексей Лубянов. Страховщики своей вины не признают, некоторые из них уже заявили о намерении оспорить предписание ФАС в суде.

Дело было возбуждено еще в феврале после многочисленных жалоб граждан на трудности при приобретении полисов ОСАГО и навязывание дополнительных услуг. Владельцы транспортных средств обязаны страховать только гражданскую ответственность, говорит замруководителя ростовского УФАС Наталья Кожемяко: «Если страховая компания отказывается заключать договор ОСАГО без дополнительных платных услуг, то такие действия незаконны». Как заявил Лубянов, все 14 страховщиков будут наказаны оборотными штрафами, размер которых еще предстоит рассчитать. Штрафы составят 1—15% от сборов компаний по ОСАГО за 2013 год. Компании, по словам Лубянова, получат уведомления в течение десяти дней.

На 14 обвиненных в сговоре страховщиков пришлось 85,5% сборов по ОСАГО в прошлом году в Ростовской области, подсчитали «Ведомости». А совокупно грозящий им штраф колеблется в пределах 29—440 млн рублей. Размер штрафа определяется обычно по внутренней методике ФАС, которая предполагает базовый уровень в размере 7,5%, поясняют эксперты. Затем эта величина корректируется в соответствии со смягчающими или отягчающими обстоятельствами: сроками нарушения, рецидивами, содействием расследованию и проч.

ФАС впервые в своей практике объявила о раскрытии сговора на рынке ОСАГО. Но похожие дела расследуются еще в четырех регионах, сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ведомства Ольга Сергеева. Если и там будет найден картель, штрафы для страховщиков могут составить 95 млн —1,4 млрд рублей. Кроме того, со 2 августа нынешнего года в КоАП установлена ответственность страховщиков за необоснованный отказ от продажи полиса ОСАГО и за навязывание — 50 тыс. рублей, напоминает представитель Российского союза страховщиков.