Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций, на сей раз меры приняты против 24 физических лиц, трех оборонных и трех нефтяных компаний РФ. Соответствующий документ опубликован в пятницу в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список попали «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть». Кроме того, Европа ввела ограничения в отношении ОПК «Оборонпром», «Уралвагонзавода» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В ограничительном перечне граждан России оказались, в частности, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы от партии КПРФ Леонид Калашников. Под санкции ЕС попали также действующие лидеры Донецкой народной республики, в том числе премьер ДНР Александр Захарченко и министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. Таким образом, черный список ЕС расширился до 119 человек.

Евросоюз запретил предоставлять топливно-энергетическим компаниям РФ долговое финансирование, ввел ограничения на торги облигациями со сроком обращения более 30 дней, эмитированными тремя перечисленными выше нефтяными корпорациями, и запрет на участие в организации выпусков таких ценных бумаг.

Также ЕС усилил ограничения, принятые в начале июля, против крупнейших российских финансовых институтов, более 50% долей в которых принадлежат государству, — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и Россельхозбанка. Теперь лицам и компаниям ЕС запрещено покупать новые акции этих банков и облигации со сроком обращения более 30 дней (ранее — свыше 90 дней). Кроме того, эти фининституты не могут привлекать на рынке ЕС финансирование более чем на 30 дней.

Помимо этого, ЕС запретил поставки европейских технологий двойного назначения трем российским оборонным компаниям.

Новый пакет санкций вступает в силу с момента публикации, уточняется в журнале ЕС.