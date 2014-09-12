Банки.ру объявляет победителей розыгрыша «БанкЛото» за август.

Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) из рубрики «Специальные предложения», которые помечены значком «Участник акции «БанкЛото».

Каждый месяц разыгрываются 30 призов и один дополнительный специальный приз «Джокер» — все по 25 тыс. рублей.

Чтобы стать участником акции, нужно:

— быть гражданином РФ;

— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;

— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;

— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;

— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции.

От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.

Победителями розыгрыша за август стали:

Джокер: Карпухина Галина Петровна (Москва);

Беленков Петр Маркович (Москва);

Белова Алла Николаевна (Москва);

Белошкурский Виктор Васильевич (Железнодорожный);

Бодров Андрей Анатольевич (Москва);

Воронова Марина Александровна (Москва);

Заленски Надежда Федоровна (Архангельск);

Иванов Андрей Викторович (Ростов-на-Дону);

Карабатов Андрей Ильич (Москва);

Кузнецов Юрий Сергеевич (Москва);

Кузнецова Лариса Львовна (Пермь);

Кучер Любовь Ивановна (Москва);

Малюгина Ирина Викторовна (Москва);

Матвейчук Олег Николаевич (Москва);

Мирный Вадим Иванович (Волгоград);

Мухина Ирина Николаевна (Рязань);

Нестеров Сергей Юрьевич (Санкт-Петербург);

Нудлер Сергей Владимирович (Климовск);

Одолеев Владимир Олегович (Волгоград);

Падорин Александр Сергеевич (Санкт-Петербург);

Потаев Валерий Рудольфович (Москва);

Романенко Наталия Валерьевна (Москва);

Синицын Андрей Викторович (Санкт-Петербург);

Смирнова Евгения Михайловна (Москва);

Соколов Никита Олегович (Москва);

Титова Инна Кимовна (Москва);

Феликсон Борис Александрович (Москва);

Фенцик Светлана Михайловна (Санкт-Петербург);

Фомина Ирина Борисовна (Москва);

Храменков Станислав Владимирович (Тверь);

Штында Олег Евгеньевич (Москва).

Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров. Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.