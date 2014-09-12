Банки.ру объявляет победителей розыгрыша «БанкЛото» за август.
Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) из рубрики «Специальные предложения», которые помечены значком «Участник акции «БанкЛото».
Каждый месяц разыгрываются 30 призов и один дополнительный специальный приз «Джокер» — все по 25 тыс. рублей.
Чтобы стать участником акции, нужно:
— быть гражданином РФ;
— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;
— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;
— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;
— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции.
От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.
Победителями розыгрыша за август стали:
Джокер: Карпухина Галина Петровна (Москва);
Беленков Петр Маркович (Москва);
Белова Алла Николаевна (Москва);
Белошкурский Виктор Васильевич (Железнодорожный);
Бодров Андрей Анатольевич (Москва);
Воронова Марина Александровна (Москва);
Заленски Надежда Федоровна (Архангельск);
Иванов Андрей Викторович (Ростов-на-Дону);
Карабатов Андрей Ильич (Москва);
Кузнецов Юрий Сергеевич (Москва);
Кузнецова Лариса Львовна (Пермь);
Кучер Любовь Ивановна (Москва);
Малюгина Ирина Викторовна (Москва);
Матвейчук Олег Николаевич (Москва);
Мирный Вадим Иванович (Волгоград);
Мухина Ирина Николаевна (Рязань);
Нестеров Сергей Юрьевич (Санкт-Петербург);
Нудлер Сергей Владимирович (Климовск);
Одолеев Владимир Олегович (Волгоград);
Падорин Александр Сергеевич (Санкт-Петербург);
Потаев Валерий Рудольфович (Москва);
Романенко Наталия Валерьевна (Москва);
Синицын Андрей Викторович (Санкт-Петербург);
Смирнова Евгения Михайловна (Москва);
Соколов Никита Олегович (Москва);
Титова Инна Кимовна (Москва);
Феликсон Борис Александрович (Москва);
Фенцик Светлана Михайловна (Санкт-Петербург);
Фомина Ирина Борисовна (Москва);
Храменков Станислав Владимирович (Тверь);
Штында Олег Евгеньевич (Москва).
Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров. Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.