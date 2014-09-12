Банк России в пятницу представил проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2015—2017 годы», в котором содержатся три сценария возможного развития экономики РФ в течение ближайших трех лет: базовый, санкционный и кризисный.

Базовый сценарий

Базовый сценарий развития экономики России до 2017 года основывается на прогнозе ЦБ о постепенном ускорении темпов роста ВВП страны. Регулятор ожидает, что экономика России вырастет на 1% в 2015 году, на 1,9% в 2016-м и на 2,3% в 2017 году. Таким образом, ЦБ пересмотрел все указанные показатели, прогноз по которым был дан в ноябре прошлого года. Ранее Центробанк оценивал рост экономики на 2,5% в следующем году и на 3% — в 2016-м.

«Данный прогноз основан на предпосылке о разрешении геополитических проблем и снятии в течение следующего года большей части введенных санкций», — пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Ослабление геополитической напряженности, считают в Банке России, приведет к постепенному восстановлению инвестиционной активности участников рынков и восстановлению темпов роста внутреннего спроса.

Несмотря на то что к 8 сентября 2014 года инфляция в РФ выросла до 7,7%, а по итогам года может не опуститься ниже планки в 7%, регулятор в базовом сценарии ожидает замедления темпов роста потребительских цен до 4,5—5% в 2015 году. Этому не смогут помешать даже введенные в отношении России санкции, вклад которых в инфляцию оценивается Центробанком в 0,7% в 2015 году.

По итогам 2016—2017 годов Банк России ожидает дальнейшего снижения инфляции и прогнозирует ее в диапазоне 3,7—4,2%.

Санкционный сценарий

Второй вариант развития экономики РФ на предстоящую трехлетку исходит из предпосылки о сохранении повышенной внешнеполитической напряженности вплоть до 2017 года. Поэтому рост ВВП будет более слабым по сравнению с базовым прогнозом. Так, ожидается, что в следующем году экономика России вырастет на 0,8—1% (при росте на 0,4% по итогам этого года), в 2016 году ВВП увеличится на 1,4—1,6%, а в 2017-м — на 1,7—2,1%.

В условиях санкций и повышенных геополитических рисков, по мнению ЦБ, России грозит больший отток капитала по сравнению с базовым сценарием (в базовом варианте отток капитала из страны составит, по оценкам ЦБ, 90 млрд долларов). Уход инвесторов из РФ наряду с возможным введением в 2015 году налога с продаж станет одним из факторов повышения инфляционного давления.

Таким образом, в санкционном сценарии инфляция в 2015 году может составить 6—6,5% и только по итогам 2017 года опустится к диапазону 4—4,5%.

Кризисный сценарий

Третий сценарий ЦБ базируется на тех же предпосылках, что и санкционный, однако регулятор решил дополнить его рисками снижения цен на нефть (до 99,5 доллара за баррель в 2015 году, 90,8 доллара в 2016 году и 86,5 доллара в 2017-м) и более слабого роста мировой экономики. Кроме того, в кризисном сценарии предусматривается и дальнейшее ослабление рубля по отношению к ключевым валютам.

В таких условиях Россия сможет увеличить ВВП в следующем году всего на 0,5%, на 0,3% в 2016 году и на 0,4% — в 2017-м. Инфляция же окажется в диапазонах 6—6,5%, 4,5—5% и 4—4,5% на соответствующие три года.