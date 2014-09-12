США ввели новые санкции против России в связи с положением на Украине. Как объявило Министерство финансов США, в новый санкционный список включены Сбербанк, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и ВТБ. Для всех банков срок допустимого кредитования снижается с 90 до 30 дней.

«Меры охватывают крупнейший российский банк, углубляют имеющиеся санкции против российских финансовых институтов, расширяют санкции против российского энергетического сектора и выделяют дополнительные российские организации, связанные с энергетикой и обороной», — указывается в комментарии американского Минфина.

Кроме того, решением главы ведомства Джейкоба Лью под «целевые санкции» отныне могут попадать «лица, работающие в российской оборонной отрасли и смежных отраслях».

Новые санкции предусматривают блокировку активов следующих пяти оборонных предприятий — это Мытищинский машиностроительный завод, Машиностроительный завод им. М.И.Калинина, «Алмаз-Антей», «Научно-исследовательский институт приборостроения» (НИИП), а также компании, указанной в американском санкционном списке как «Долгопрудный исследовательско-производственный комплекс».

Введены санкции, запрещающие экспорт товаров, услуг и технологий, в поддержку российских проектов добычи нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или в сланцевых пластах, в отношении пяти российских энергетических компаний – «Газпром», «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз и Роснефть. Для «Газпромнефти» и «Транснефти» ужесточен доступ к зарубежному финансированию — срок кредитования ограничен теперь 90 днями.

Под санкции попала и корпорация Ростех, ей запрещено предоставление кредитов на срок более 30 дней.

Американский Минфин уточняет, что все перечисленные меры «дополняют ограничения, находящиеся в ведении министерства торговли США, и схожи с обнародованными сегодня новыми мерами ЕС». Свернуть уже имеющиеся профильные проекты с российскими компаниями предлагается до 26 сентября.

В документе отмечается также, что, «несмотря на суровость этих мер, у Минфина сохраняются существенные возможности для расширения данных мер и введения дополнительных санкций» на базе профильных президентских указов «в том случае, если российское правительство не предпримет шагов к деэскалации ситуации на Украине».

США готовы отменить часть своих санкций против России, если РФ и ополченцы на востоке Украины выполнят договоренности, достигнутые 5 сентября в Минске контактной группой, заявил в свою очередь на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США.