Министерство экономического развития РФ снизило прогноз по инфляции в 2015 году с 6,5% до 6%. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, говорится в материалах Минфина со ссылкой на уточненные в начале сентября расчеты Минэкономразвития.

При этом МЭР оставило прежней оценку роста потребительских цен в 2016 и 2017 годах — 4,5% и 4% соответственно. Прогноз роста ВВП на будущий год увеличен с 1% до 1,2%, а на 2016 и 2017 годы не изменен по сравнению с августовским и составляет 2,3% и 3% соответственно. В нынешнем году экономика страны вырастет всего на 0,5%.

Центробанк заложил в базовый сценарий основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики рост экономики на 1% в 2015 году, на 1,9% — в 2016-м и на 2,3% — в 2017-м. Инфляция по итогам 2015 года, по оценкам ЦБ, будет равна 4,5—5%, а в 2016 и 2017 годах — 3,7—4,2%. В этом году, по мнению ЦБ, рост цен может превысить 7-процентный порог. Между тем так называемый санкционный сценарий ЦБ предусматривает, что инфляция в 2015 году может составить 6—6,5%.

В конце августа, когда МЭР представляло обновленный макроэкономический прогноз на 2014—2017 годы, глава департамента сводного макроэкономического прогнозирования министерства Олег Засов пояснял, что прогноз по инфляции на 2015 год повышен с 5% до 6,5% с учетом двух основных факторов — ожидаемого роста цен на продовольственную группу товаров, попавших под санкции, а также введения налога с продаж с начала 2015 года, которое даст «дополнительный инфляционный ущерб около 1 процентного пункта». С введением налога с продаж правительство пока не определилось, сообщил 14 сентября министр финансов Антон Силуанов. По его словам, точка в этом вопросе будет поставлена на следующей неделе.