Банк «Сибэс» повысил ставку по вкладу для посетителей портала Банки.ру.

Вклад «Юбилейный год» можно открыть до 30 сентября 2014 года, предварительно получив промокод на Банки.ру. Средства привлекаются на 370 дней, минимальная сумма — 100 тыс. рублей. «Процентная ставка в размере 11,2%, установленная по вкладу, является самой привлекательной на рынке депозитов с аналогичными условиями», — подчеркивает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Пополнять вклад можно без ограничений по сумме в течение всего срока действия, за исключением последних 60 дней. Частичное снятие средств не предусмотрено. «Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет. Условия предусматривают возможность досрочного расторжения договора вклада без потери процентов по истечении 90 дней», — добавляет эксперт.

Также вкладчики получают подарочную карту торговой сети «Эльдорадо», номинал которой определяется в зависимости от суммы первоначального взноса. При открытии депозита на сумму от 100 тыс. рублей вручается подарочная карта номиналом 500 рублей, от 200 тыс. рублей — номиналом 1 тыс., от 400 тыс. — номиналом 2 тыс., а свыше 600 тыс. — номиналом 3 тыс. рублей.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.