Председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
«У следствия имеются достаточные основания полагать, что к легализации (отмыванию) имущества, приобретенного преступным путем, причастен председатель совета директоров ОАО «АФК «Система» Владимир Евтушенков», — заявил Маркин. Речь идет о ч. 4. ст. 174 УК РФ, говорится в сообщении СКР.
Обвинение было предъявлено Евтушенкову 16 сентября. Следствие подозревает Евтушенкова в легализации похищенных акций предприятий башкирского ТЭКа, которые были незаконно приватизированы, а затем проданы АФК «Система» сыном экс-главы Башкирии Уралом Рахимовым. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Мосгорсуд оставил под арестом акции «Башнефти», принадлежащие АФК «Система».