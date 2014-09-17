«Универсальная электронная карта» (УЭК) создала условия для быстрого подключения к своему процессингу новых банков с выпущенными ими картами международных платежных систем (МПС). Об этом, как стало известно «Коммерсанту», говорится в письме, которое глава УЭК Алексей Попов направил помощнику президента РФ Андрею Белоусову. Причем УЭК ссылается на то, что уже якобы договорилась о партнерстве с Visa и ведет переговоры с MasterCard. Правда, сами МПС пока не завершили тендеры и не комментируют хода переговоров. Источники «Коммерсанта», близкие к обеим системам, утверждают, что УЭК лишь один из претендентов.

В письме УЭК говорит о том, что менять процессинг международных карт в декабре и январе слишком рискованно из-за повышенной платежной активности их держателей, поэтому компания готова обслуживать карты МПС только с 1 февраля 2015 года. При этом, по мнению Попова, поправки к закону «О национальной платежной системе» не потребуются. Сам Попов отказался комментировать газете эту тему.

Чтобы избежать уплаты страховых депозитов, Visa и MasterCard ведут переговоры о процессинге с российскими потенциальными партнерами, завершить его перевод в национально значимую систему, или НСПК (эту идею продвигает ЦБ), согласно постановлению правительства МПС должны до 31 октября. Хотя Минфин не исключает, что это срок может быть отодвинут, но только до 1 января.

Компания намерена использовать одобрение аппарата президента как инструмент в конкурентной борьбе, считают участники рынка. Впрочем, несмотря на сильный лоббистский ресурс, до сих пор опередить конкурентов УЭК не удавалось, отмечает «Коммерсант».