Банк «Оранжевый» повысил ставку по вкладу «Можно все» для посетителей портала Банки.ру с 10,75% до 11% годовых.

Новые условия действуют с 17 сентября. Открыть депозит можно по 31 декабря, получив промокод на портале Банки.ру.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, при предъявлении клиентом пенсионного удостоверения — 50 тыс. рублей. Вклад размещается на два года. Дополнительные взносы возможны в течение всего срока без ограничений по сумме, а расходные операции — до минимальной суммы депозита. Проценты выплачиваются вкладчику по окончании срока.

Если средства находились на счете 91 день и более, то при досрочном расторжении договора ставка сохраняется, указывает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. В рейтинге долгосрочных расчетных вкладов с возможностью досрочного расторжения без потери процентов спецпредложение занимает лидирующую позицию, отмечает эксперт.

Вкладчикам предлагается также дебетовая карта Visa Classic (от 100 тыс. рублей) или Visa Gold (от 500 тыс. рублей) с бесплатными выпуском и обслуживанием, услуга 3D-Secure и начисление 5% годовых на остаток, а также СМС-информирование по операциям с использованием карты (независимо от суммы вклада) и доступ в интернет-банк iBANK. Все допуслуги банк предоставляет бесплатно.

Кроме того, при открытии вклада на сумму свыше 300 тыс. рублей банк вручает подарки. Москвичи получат сертификат, по условиям которого банк гарантирует компенсацию расходов в сумме до 3 999 рублей включительно за билет на любое массовое мероприятие (музыкальное шоу, концерт, кино, выставка и др.), а жители Санкт-Петербурга — финскую мультивизу шенгенского образца. Условия получения подарков необходимо уточнить в офисах банка.

«Долгосрочный функциональный вклад, пополнение без ограничений, высокая процентная ставка, досрочное расторжение без потери процентов, дополнительные бесплатные опции для управления вашим вкладом, подарки при открытии вклада», — перечисляет плюсы спецпредложения Юлия Ушева.

Более того, вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. А участник под номером 30 получает специальный приз «Джокер» — также 25 тыс. рублей.