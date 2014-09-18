В среду в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 2,3 млрд рублей был задержан бывший исполняющий обязанности председателя правления Европейского Трастового Банка (лишен лицензии 11 февраля, 20 марта признан банкротом) Петр Журин. Задержанию, как стало известно «Коммерсанту», предшествовали масштабные обыски и выемки документов, в которых участвовали около ста сотрудников ГУЭБиПК и следственного департамента МВД.

В МВД факт проведения обысков подтвердили, отметив, что один из фигурантов был задержан, но назвать его отказались. По сведениям источников газеты, Журин помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Следственные мероприятия проводились в офисе банка и квартирах его бывших руководителей, среди которых экс-президент «Евротраста» Андрей Крысин (ему принадлежало 6,36% акций банка), а также Михаил Плякин, долгое время занимавший пост председателя правления. Побывали следователи и сыщики и у Петра Журина, который был и. о. председателя правления «Евротраста» перед самым крахом банка. Полицейских в первую очередь интересовали финансовые и другие документы, связанные с операциями по выводу активов банка накануне отзыва у него лицензии.

По данным «Коммерсанта», само уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») летом этого года после обращения в полицию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит «Евротраста» после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из банка были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд рублей. Как затем отмечали сотрудники АСВ, в ходе конкурсного производства было выявлено, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за девять месяцев 2013 года превысил 7 млрд рублей, а также в мошеннические операции с использованием вексельных схем и выдачей фиктивных гарантий. Общая сумма требований клиентов банка составляет сейчас 4,5 млрд рублей.

Правоохранительные органы не впервые интересуются деятельностью «Евротраста», отмечает «Коммерсант». Так, в 2003 году прежний министр внутренних дел РФ Борис Грызлов заявлял, что сотрудники банка «обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 258 млн долларов». А год спустя бывшие начальник кредитного отдела банка Нина Красницкая и начальник управления операций на денежном рынке «Евротраста» Александр Мирзоян были приговорены к четырем годам лишения свободы каждый.