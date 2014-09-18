Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с предельным уровнем дефицита на следующий год 0,6% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Доходы бюджета в 2015 году, согласно законопроекту, составят 15,082 трлн рублей (19,4% ВВП), расходы — 15,513 трлн (20% ВВП), дефицит — 430 млрд рублей. Бюджетные параметры рассчитаны исходя из прогноза роста российской экономики в 2015 году 1,2%, инфляции на уровне 5,5%, среднегодового курса доллара 37,7 рубля.

Правительство не планирует пополнять Резервный фонд в следующем году, на конец 2015 года его объем прогнозируется в 3,543 трлн рублей. Объем ФНБ на конец 2015 года, как ожидается, достигнет 3,194 трлн рублей. При этом ненефтегазовый дефицит российского бюджета в следующем году составит 10,5% ВВП.

На 2016—2017 годы дефицит бюджета по отношению к ВВП прогнозируется на том же уровне — 0,6%. При этом доходы бюджета ожидаются в 15,726 трлн рублей (18,9% ВВП) и 16,439 трлн рублей (18,3% ВВП) соответственно, расходы — 16,203 трлн рублей (19,5% ВВП) и 16,983 трлн рублей (18,9% ВВП).

Темпы роста российской экономики в 2016 и 2017 годах прогнозируются на уровне 2,3% и 3% соответственно. Рубль, согласно прогнозу, ослабнет до 38,7 рубля и 39,5 рубля за доллар соответственно, инфляция замедлится до 4,5% и 4%.

Цена на нефть Urals на все три года прогнозируется на одном и том же уровне — 100 долларов за баррель.