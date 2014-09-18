Екатеринбургский СКБ-Банк обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться с информационной атакой на банк, сообщили корреспонденту Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
Как отметили в банке, после отзыва лицензии у Банка24.ру на форумах в Интернете начали распространяться сообщения о якобы готовящемся отзыве лицензии у других региональных игроков, в частности Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) и СКБ-Банка.
По словам сотрудников кредитной организации, на подъездах некоторых екатеринбургских домов также появились листовки, в которых содержится призыв переводить деньги из региональных банков в крупные федеральные. Кроме того, рассказали в пресс-службе, бухгалтерам свердловских предприятий по электронной почте стали приходить письма якобы от имени Федеральной налоговой службы с рекомендацией переводить счета организаций в крупные банки.
«Наша служба безопасности совместно с правоохранительными органами ведет расследование. Мы также призываем наших клиентов сообщать о любой подобной информации о нашем банке и об ее источниках», — заявили в кредитной организации.
В СКБ-Банке отмечают, что количество посетителей офисов выросло. При этом проблем с ликвидностью в кредитной организации нет. «Операционный департамент следит, чтобы банкоматы вовремя пополнялись», — сказали в банке.
ПАО «СКБ-Банк» — крупный, активно развивающийся региональный финансовый институт (второй по размеру активов в Свердловской области). Основные направления деятельности — розничное кредитование (кредиты наличными, кредитные карточки) и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Банк также является расчетным центром Трубной металлургической компании, принадлежащей миллиардеру, владельцу-бенефициару СКБ Дмитрию Пумпянскому. Важнейший источник фондирования банка — депозиты физических лиц.
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются член совета директоров Дмитрий Пумпянский, владеющий 95,14% акций через АО «Группа Синара», а также гражданин Кипра Антреас Епифаниу (1,96%). Акции, находящиеся в публичном обращении, — 1,58%. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 0,28% акций банка. Оставшаяся часть в 1,05% приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 105,99 млрд рублей (65-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 20,49 млрд, кредитный портфель — 48,86 млрд, обязательства перед населением — 59,10 млрд.