СКБ-Банк: количество посетителей офисов выросло, но проблем с ликвидностью в банке нет

Екатеринбургский СКБ-Банк обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться с информационной атакой на банк, сообщили корреспонденту Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

Как отметили в банке, после отзыва лицензии у Банка24.ру на форумах в Интернете начали распространяться сообщения о якобы готовящемся отзыве лицензии у других региональных игроков, в частности Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) и СКБ-Банка.

По словам сотрудников кредитной организации, на подъездах некоторых екатеринбургских домов также появились листовки, в которых содержится призыв переводить деньги из региональных банков в крупные федеральные. Кроме того, рассказали в пресс-службе, бухгалтерам свердловских предприятий по электронной почте стали приходить письма якобы от имени Федеральной налоговой службы с рекомендацией переводить счета организаций в крупные банки.

«Наша служба безопасности совместно с правоохранительными органами ведет расследование. Мы также призываем наших клиентов сообщать о любой подобной информации о нашем банке и об ее источниках», — заявили в кредитной организации.

В СКБ-Банке отмечают, что количество посетителей офисов выросло. При этом проблем с ликвидностью в кредитной организации нет. «Операционный департамент следит, чтобы банкоматы вовремя пополнялись», — сказали в банке.