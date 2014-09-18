В SWIFT заявляют, что решение ЕП не повлияет на взаимодействие с РФ

Международная компания — поставщик финансовых услуг SWIFT заявила в четверг, что решение Европейского парламента по поводу России не окажет влияния на работу компании с российским финансовым сектором, т. к. указанное решение противоречит фундаментальным принципам ведения бизнеса SWIFT.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте международной компании в четверг вечером.

«Некоторые пункты в одобренной 18 сентября Европарламентом резолюции в отношении России противоречат фундаментальным принципам деятельности SWIFT. SWIFT является международным поставщиком услуг для различных компаний финансового сектора. Решение ЕП по РФ создает неравные условия для компаний — контрагентов SWIFT, а также подрывают деловую репутацию самой компании», — отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что решение ЕП «никак не повлияет на работу SWIFT с российской стороной».

Ранее Европарламент призвал власти стран — участниц ЕС не только не отменять ранее введенные в отношении России санкции, но и в случае необходимости ввести новые ограничительные меры, в том числе исключить Москву из системы международных расчетов SWIFT. Данные тезисы содержатся в резолюции «Положение на Украине и состояние отношений между ЕС и Россией».