В выводе из России с помощью судов Молдавии капитала на сумму почти 700 млрд рублей участвовал 21 российский банк, в том числе Русский Земельный Банк. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний, открытых в этих кредитных организациях. Это следует из имеющихся в распоряжении «Ведомостей» писем Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД.

В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. Первая информация о деле появилась в СМИ в апреле. Источник в российских правоохранительных органах сообщил газете, что МВД уже ведет проверку по поводу молдавской схемы. Представитель Росфинмониторинга сказал, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению.

Суть молдавской схемы транзита такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на суммы от 100 млн до 875 млн долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

Так, офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd. (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd. — значился должником, получив 500 млн долларов на 12 месяцев. Для гарантии выполнения обязательств привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность. Дело попало на рассмотрение в районный суд Кишинева, который принимал решение о взыскании средств с российских компаний.

Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапитал-Банк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский Экспресс», Русский Земельный Банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций, некоторые уже лишились лицензии, пишут «Ведомости». Решения, на основании которых списывались и выводились средства — всего с марта 2011 года по апрель 2014-го их набралось на 696,6 млрд рублей, следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, — выносили 13 судов. В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд рублей, Николай Змеу — 50 млрд, Георге Боцан — 39,8 млрд, Николай Кылчик — 76,3 млрд. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, следует из письма Солопову.

Взысканные и переданные приставами средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

В «молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ (ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 года) и банка «Западный» (19,98% на 31 марта 2014 года). «Западный», как и РЗБ, лишился лицензии в этом году. Этот банк также проводил сомнительные операции с Moldindconbank S. A., писала «Новая газета» со ссылкой на документы молдавских правоохранителей. Участие «Западного» в такого рода операциях подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Западному».

I.C.S. SaagtonS.R.L. и DodiaProprietaryLtd перевели на счет Григорьева 20,6 млн долларов и 0,75 млн евро, говорится в письме, а он перевел 18,3 млн долларов и 2,2 млн евро на свои счета в монакских банках Compagnie Monegasque de Banque S.A.M. и Andbanc Monaco S.A.M. В мае этого года он также перевел 250 тыс. евро в адрес черногорских Soho Hotels DOO Bar (назначение платежа — взнос в уставный капитал) и Teniski Klub TO Bar (заем).

Одна из офшорных фирм перевела в качестве займов 333 023 евро Алексею Серышеву (на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану Булгучеву (в Испанию), говорится в письме. Булгучев, как и Григорьев, был совладельцем РЗБ: в IV квартале 2013 года ему принадлежало 16,35%. «Не исключено, что выявленные физлица могут являться одними из бенефициаров вышеописанной противоправной схемы», — такое заключение приводится в письме Борисову.

Григорьев заявил «Новой газете», что слышал об операциях с BC Moldindconbank S. A., но деталей не знает. Все решения, связанные с операционной деятельностью, принимались, по его словам, исполнительными органами, а совет директоров одобрял лишь какие-то крупные сделки или принимал некоторые стратегические решения. «Ведомостям» связаться с Григорьевым не удалось. Перечисленные российские банки и BC Moldindconbank S. A. на запрос газеты не ответили. Представитель ЦБ от комментариев отказался.

Председатель совета директоров «Западного» Владимир Семаго сообщил «Ведомостям», что банк действительно работал с BC Moldindconbank S. A., но в «молдавской схеме» не участвовал, а нарушение закона по этой схеме происходило на территории Молдавии.