Минфин России внес в Кабмин законопроект о возврате в следующем году в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 500 млрд рублей пенсионных накоплений за 2013 год. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что большинство фондов вступят в систему гарантирования 1 января 2015 года», — добавил замминистра, уточнив, что окончательного решения Кабмина о возврате данных средств пока нет.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что решение о моратории пенсионных накоплений на 2015 год было альтернативой повышению налогов. Вице-премьер Ольга Голодец говорила о том, что пенсионная система нуждается в обновлении с учетом накопительной части пенсии. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что государство обязано вернуть россиянам порядка 1 трлн рублей, которые ранее были изъяты в виде замороженных пенсионных накоплений.