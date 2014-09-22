Средняя максимальная ставка десяти банков России, привлекающих наибольший объем рублевых депозитов населения, за вторую декаду сентября составила 9,33%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте ЦБ РФ.

За первые десять дней месяца ставка также находилась на рекордном в текущем году уровне 9,33%. В первой и второй декадах августа показатель равнялся 9,15%, в третьей декаде — 9,21%. Минимальная в этом году ставка была зафиксирована в первой декаде февраля — 8,27%.

В топ-10 банков по объему депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Русский Стандарт», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.